Адвокат отметил, что ожидается полный токсикологический отчет от специалистов из США.

Состояние бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который находится в тюрьме, резко ухудшилось. В его организме обнаружили следы смертельного яда.

По словам адвоката политика Шалва Хачапуридзе, из-за состояния Саакашвили его скорее всего привезут в зал суда в инвалидной коляске, потому что он не может передвигаться самостоятельно. Впервые за несколько месяцев грузинского политика можно будет увидеть на публике.

Кроме того, адвокат отметил, что ожидается токсикологический отчет от специалистов из США, но уже сейчас известно, что в организме Саакашвили нашли следы опасного яда.

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"Анализ еще не поступил, он придет сегодня, но после телефонного разговора выяснилось, что в результате исследования было обнаружено новое вещество - мышьяк", - цитирует Хачапуридзе телеканал Mtavari.

Ранее сообщалось, что в организме Саакашвили обнаружили тяжелые металлы - ртуть, висмут и барий.

Справка УНИАН. Мышьяк и ряд его соединений ядовиты и канцерогенны. При этом смертельная доза для человека составляет 50-170 мг.

Возможное отравление Саакашвили - что известно

Адвокат Михеила Саакашвили заявил, что его могли отравить, а это объясняет его проблемы со здоровьем. Тогда мать политика Гиули Аласания заявила, что в организме нашли повышенное содержание тяжелых металлов – ртути, бария, талия.

В Пенитенциарной службе Грузии заявили, что не получали ни от кого официальных документов, подтверждающих заявления о возможном отравлении Саакашвили во время содержания под стражей.

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