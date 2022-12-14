Причиной для голодовки стал отказ Департамента исполнения наказаний Минюста Грузии обеспечить ему прямое включение из больничной палаты.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили возобновляет голодовку, требуя от тюремных властей разрешить ему участвовать в судебном заседании по видеосвязи.

По словам его адвоката Шалвы Хачапуридзе, Саакашвили не смог принять участие в слушаниях из столичной клиники, где он лечился от проблем со здоровьем, после того как тюремные власти заявили о технических проблемах со связью. Суд перенес заседание на 22 декабря, пишет Bloomberg.

В феврале Саакашвили объявил голодовку в знак протеста против "несправедливого обращения" в заключении. Он прекратил 49-дневную голодовку из-за условий содержания под стражей в ноябре прошлого года после того, как его перевели в военный госпиталь.

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Европейский Союз заявил 8 декабря, что внимательно следит за сообщениями об ухудшении здоровья Саакашвили, и предупредил, что грузинские власти "обязаны принять все необходимые меры для того, чтобы он получил надлежащую медицинскую помощь". Другие европейские лидеры также выразили озабоченность по поводу его состояния.

Михеил Саакашвили в Грузии

Михеила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года после того, как он вернулся на родину впервые за восемь лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии бывший президент был заочно приговорен к шести годам лишения свободы. Саакашвили называл выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя - политическим заключенным.

В феврале этого года Украина официально признала Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении во время заключения в Грузии. А 30 июля адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани заявил, что тот намерен уйти из политики.

8 ноября стало известно, что третий президент Грузии Михеил Саакашвили болен туберкулезом. 28 ноября адвокат политика заявил, что по предварительному заключению независимого врача, в огранизме Саакашвили обнаружили следы смертельного яда.