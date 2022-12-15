Экс-президент Грузии, по словам его адвоката, страдает от деменции и туберкулеза.

Специальная пенитенциарная служба Грузии показала видео с Михеилом Саакашвили. Тюремщики хотели доказать, что экс-президент Грузии якобы симулирует свои болезни.

Однако на видео, которое служба разместила в Facebook, можно увидеть, что Саакашвили действительно истощен. Тюремщики смонтировали кадры за несколько месяцев, на некоторых сценах можно увидеть даты: август, октябрь и 12 декабря.

Если в августе Саакашвили мог ходить по больничной палате самостоятельно, то в декабре он едва передвигается. В видео также вошла ужасная сцена, во время которой у экс-президента Грузии случается приступ, его крутит от боли и он падает с кровати.

Видео дня

"В связи с высоким интересом общественности специальная пенитенциарная служба публикует видеоматериалы, которые демонстрируют состояние заключенного Михеила Саакашвили в разные периоды. В указанном видеоматериале четко видны имитационные действия Михеила Саакашвили, целью которых является препятствование осуществлению правосудия, введение в заблуждение общества и международных партнеров. Видеоматериал отражает отношение государства к Михеилу Саакашвили, а также отношения Михеила Саакашвили к медперсоналу, в частности факты жестокого обращения и агрессивного поведения с его стороны", - написала специальная пенитенциарная служба Грузии.

На это уже отреагировала бывшая пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж. Она отметила, что тяжелое состояние экс-президента Грузии пытаются превратить в шоу.

Состояние Саакашвили: что известно

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября 2021 года. Тогда он вернулся на родину впервые за восемь лет. В Грузии его заочно приговаривали к шести годам заключения. Саакашвили обвиняют в организации нападения на бывшего депутата Грузии Валерия Гелашвили.

После этого Саакашвили объявлял о голодовке, из-за чего его состояние ухудшилось. Также он сообщал, что его пытали. В декабре 2021 года Саакашвили перевезли в Руставское пенитенциарное учреждение №12.

Адвокат Саакашвили в ноябре этого года сообщил, что его подзащитный болен туберкулезом. Кроме этого, у экс-президента Грузии деменция. Адвокат Саакашвили впоследствии заявил, что в организме политика нашли смертельный яд.

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