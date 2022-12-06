Американский врач заявил, что политика срочно надо перевести в другое медучреждение.

В образцах волос и ногтей третьего президента Грузии Михеила Саакашвили обнаружили тяжелые металлы и другие вещества, как ртуть и мышьяк. При этом у него выявили зависимость от препаратов из-за ненадлежащего лечения.

В медицинском заключении американского врача Дэвида Смита из Сан-Франциско, который является специалистом по клинической токсикологии и медицине зависимости, указано, что "тестирование показало наличие тяжелых металлов и других веществ, в частности ртути и мышьяка, в образцах волос и ногтей, полученных и исследованных лабораторией NMS Labs".

По его словам, вещества в организме политика не могут присутствовать в результате медицинского лечения и являются результатом отравления тяжелыми металлами. При этом американский врач отметил, что назначенные лекарства при одновременном приеме несут угрозу побочных эффектов и зависимости.

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"Я также отмечаю, что Фенибут (назначенный Саакашвили - УНИАН) является препаратом, который может вызвать длительный период абстиненции (болезненное состояние, которое развивается у пациентов с наркоманией или токсикоманией после прекращения приема веществ, вызывающих зависимость, и является признаком физической зависимости – УНИАН)… применение вышеупомянутой схемы лечения является злоупотреблением наркотическими средствами... что приводит к повышенному риску заболеваемости и смертности", - объяснил Смит.

Кроме того, врач подчеркнул, что подобное лечение Саакашвили уже привело к "дисфункции мозга", в связи с этим он считает, что политик нуждается в срочном "переводе в соответствующее медицинское учреждение для обследования и немедленного проведения детоксикации".

Возможное отравление Саакашвили - что известно

Адвокат третьего презедента Грузии заявил, что Саакашвили могли отравить, а это объясняет проблемы со здоровьем. В свою очередь его мать Гиули Аласания сообщила, что в организме Саакашвили тяжелые металлы – ртуть, барий, талий.

При этом в Пенитенциарной службе Грузии сообщили, что не получали официальных документов, подтверждающих отравление политика пока под стражей.

28 ноября адвокат политика заявил, что по предварительному заключению независимого врача, в огранизме Саакашвили обнаружили следы смертельного яда.

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