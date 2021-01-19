Сторона защиты не явилась на заседание.

Подготовительное заседание по делу в отношении лидера ЛДПР Владимира Жириновского по обвинению в финансировании терроризма сегодня не состоялось.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Шевченковского районного суда города Киева Ольга Пивень.

"Там не явилась сторона защиты", - рассказала она и добавила, что заседание не состоялось.

Дата следующего заседания будет назначаться судьей.

Дело против Жириновского в Украине

Шевченковский райсуд Киева дал разрешение на проведение специального досудебного расследования по уголовному производству в отношении Жириновского и двух депутатов Госдумы РФ, подозреваемых в финансировании терроризма.

По данным Генпрокуратуры Украины, в Москве в марте-апреле 2014 года Жириновский создал и возглавил организованную группу с целью материального обеспечения террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". В состав группы вошли отдельные депутаты Госдумы и члены ЛДПР, в частности, руководители и представители региональных филиалов партии, которые с соответствующей целью осуществляли сбор денежных средств с граждан России.

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Кроме того, указанные депутаты заключили соответствующее соглашение по материальному обеспечению "ДНР" и обеспечили предоставление участникам этой террористической организации помещения на территории Москвы для представительской деятельности.

Как установили в ГПУ, в дальнейшем за счет лично внесенного имущества и средств, а также средств, собранных с граждан РФ, указанная группа под руководством Жириновского, по просьбе главаря террористической группы "Сомали" М. Толстых (позывной "Гиви"), в течение 2014 -2017 годов осуществила поставки представителям этих преступных формирований 6 транспортных средств российского производства с повышенными проходными и эксплуатационными возможностями, некоторые из которых использовались во время совершения террористических актов против военных и правоохранительных подразделений Украины, в частности на территории Донецкого аэропорта.

По этим фактам преступной деятельности указанной организованной группы 23 августа 2017 года и 27 июня 2018 года Управлением надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генпрокуратуры Украины в отношении Жириновского и двух депутатов Госдумы РФ составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Инкриминируемые уголовные правонарушения предусматривают наказание на срок от 10 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сегодня, 19 января, в 10: 00 в Шевченковском райсуде должно было состояться подготовительное судебное заседание в соответствующем уголовном производстве.

В сообщении на сайте суда отмечалось, что в производстве суда находится "уголовное производство № 1-кп/761/1005/2020, дело №761/41270/18 по обвинению Жириновского Владимира Вольфовича в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.3 ст.258-5 УК Украины, Дегтярева Михаила Владимировича в совершении уголовного преступления, предусмотренных ч.3 ст.258-5 УК Украины, Диденко Алексея Николаевича в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.258-5 УК Украины, согласно Единому государственному реестру досудебных расследований под № 12014000000000291".

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Автор: Татьяна Поляковская