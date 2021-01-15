Россиян подозревают в финансировании терроризма.

Одиозного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, известного своими антиукраинскими заявлениями, будут судить в Киеве за финансирование терроризма.

Об этом сообщается на сайте Шевченковского райсуда столицы.

Суд открыл производство по делу против Жириновского. Подготовительное заседание состоится 19 января.Читайте также"Страну про***ли": Киву "застукали" в Раде за перепиской с Жириновским (видео)

Что известно о деле против Жириновского

В октябре 2018 года Генеральная прокуратура Украины подала в Шевченковский районный суд Киева обвинительный акт в отношении председателей комитетов Госдумы РФ, в частности, лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Помимо Жириновского в финансировании боевиков подозревают депутатов так называемой Государственной Думы РФ от фракции ЛДПР Алексея Диденко и Михаила Дегтярева.

До этого ГПУ получила судебное разрешение на осуществление специального досудебного расследования деятельности россиян. Жириновского подозревают в финансировании боевиков ОРДЛО. Сейчас в уголовном производстве утвержден обвинительный акт, который вручен защитникам российских депутатов и направлено в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по сути.

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Автор: Юрий Годован