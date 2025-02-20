Пока деталей встречи нет.

Днем в четверг, 20 февраля, президент Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Соединенных Штатов Америки по вопросам Украины Китом Келлоггом.

Как передает корреспондент УНИАН, по желанию американской стороны формат встречи не предусматривал заявлений или вопросов от журналистов. Оба политика до сих пор не сообщали деталей этой встречи.

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Визит Келлогга в Украину

Напомним, 3 февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о назначении генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлогга специальным представителем по вопросам Украины и России.

Он должен был отвечать за координацию американской политики в отношении двух стран, а также за содействие мирным переговорам между ними.

Вчера, 19 февраля, Келлогг прибыл в Киев с официальным визитом. Он сообщал, что часть его миссии заключается в том, чтобы выслушать украинскую сторону.

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