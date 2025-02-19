На вокзале его встречала посол США в Украине Бриджит Бринк.

Спецпредставитель США по вопросам России и Украины Кит Келлогг прибыл в Киев и уже сделал первое заявление. Как сообщает "Суспільне", на вокзале его встречала посол США в Украине Бриджит Бринк.

"Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии - слушать. Затем я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", - сказал Келлогг.

Он также заявил, что действительно верит, что "война не началась бы, будь Трамп тогда президентом".

"Он понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось", - сказал Келлогг.

Визит Келлогга в Украину

По словам Келлогга, это не первый его визит в Украину. Он должен провести здесь три дня. Окончательная программа визита пока не раскрывалась.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что предложил спецпредставителю США по вопросам Украины Киту Келлоггу поехать с ним на фронт, чтобы он сам увидел, что там происходит:

Ранее стало известно, что США определились с представителем на переговорах с Украиной и РФ. Им будет спецпредставитель Трампа Кит Келлогг. Об этом сообщил помощник Путина и член российской делегации Юрий Ушаков.

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