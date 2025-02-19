Он подчеркнул, что Келлоггу необходимо услышать мнение гражданских граждан и военных.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что спецпредставитель США Кит Келлогг должен пообщаться с украинскими гражданами и военными, чтобы определить правильную позицию Америки в вопросе завершения войны в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сказал президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос, что он хотел бы уточнить во время общения с Келлоггом относительно позиций мирного урегулирования.

"Мы начали с вами рейтингами и давайте я сейчас тоже попробую об этом сказать. Мне кажется, мы должны прежде всего смотреть на то, а что об этом думает народ, который воюет с этим врагом. Идти на все уступки России - это поддерживает 1% населения. Это ответ на все. Так нельзя. Они виноваты. Нельзя их, русских, "вымывать", как грязные деньги "вымывают", нельзя так "вымывать" грязных людей. Потому что тебе никто не поверит. Оно так кажется, что можно решить просто какими-то договоренностями, документами и тому подобное. Это не возможно. В Украине никто не верит Путину. Четкие гарантии безопасности (надо Украине - УНИАН). Это все получит сегодня Келлогг", - отметил Зеленский.

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По словам президента, важно, чтобы Келлогг сам походил по Киеву, по другим городам, пообщался вживую с нашими людьми.

"Он же сказал, 20-30% столицы - нет, все разрушено. Я хочу чтобы он посмотрел. И дальше чтобы пообщался с людьми, доверяют ли они своему президенту, доверяют ли они Путину. Пусть спросит о Трампе, что они думают после заявлений их президента. Мне кажется это важно, пойти и просто поговорить с людьми. Мы не хотим его водить куда-то, пусть выберет. Есть здесь посол. Пусть походят", - отметил Зеленский.

По его словам, он также готов с Келлоггом поехать на фронт, чтобы предоставить ему возможность пообщался с военными.

"Поедем и там пусть пообщается с военными, готовы ли они сейчас к тому, что срочно надо голосовать, к тому чтобы пойти домой, чтобы все отдать русским и не иметь гарантий безопасности. Пусть их спросит - людей, которые здесь живут и воюют. На все это есть ответы у обычных людей. Для меня это задача, чтобы господин Келлогг получил информацию сам по себе, понял, что происходит. И если будет возможность и будет у него время, а все это, все равно, базируется на желании - если будет у него желание, он это все получит", - отметил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что запланированы отдельные встречи с военными разведки, Службы безопасности.

"Весь запрос, который есть у той стороны, весь запрос, который получила наша сторона - мы открыты к этому", - подчеркнул Зеленский.

Другие новости вокруг этой ситуации

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп в заявлении после переговоров России и США в Саудовской Аравии упрекнул украинское руководство, что оно не завершило войну с РФ, а также заявил, что в Украине должны пройти выборы. Об этом информировало издание Financial Times.

При этом, указывает FT, когда Трамп критиковал руководство Зеленского, он заявил, что рейтинг одобрения президента Украины составляет 4 процента. Опрос же общественного мнения, проведенный Киевским международным институтом социологии в декабре, показал, что Зеленскому доверяют 52 процента украинцев.

Эксперты усматривают в этих заявлениях повторение российских нарративов.

Как пишет Fox News, США и Россия разработали план по Украине на встрече в Саудовской Аравии. Он предусматривает, что сначала в стране должны пройти выборы, а затем состоится подписание мирного соглашения. Источники рассказали журналистам, что США и Россия считают проведение выборов в Украине ключевым условием успеха процесса завершения войны.

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