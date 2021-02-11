Зеленский поехал на Донбасс \ фото REUTERS
Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.
Читайте такжеЗеленский признался Меркель об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на ДонбассеОб этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
Отмечается, что во время поездки Зеленский ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил.
Вместе с президентом на Донбасс отправились послы стран «Большой семерки» (G7).
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