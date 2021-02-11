Во время поездки Зеленский ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими.

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.

Читайте такжеЗеленский признался Меркель об отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на ДонбассеОб этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Отмечается, что во время поездки Зеленский ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил.

Вместе с президентом на Донбасс отправились послы стран «Большой семерки» (G7).

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Автор: Ирина Погорелая