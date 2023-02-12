Предложения по применению персональных санкций ранее были внесены Службой безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении персональных санкций по отношению к 200 лицам, которые связаны с Россией. Ограничения были введены сроком на 50 лет.

Соответствующий указ №75/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" размещен на официальном сайте президента Украины.

Отмечается, что поддержаны внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

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Кабинет министров вместе со Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных санкций.

Также отмечается, что Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

В частности, в санкционном списке оказался российский дипломат и один из помощников Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

Также под санкции попал украинский коллаборант Андрей Черничук, назначенный оккупантами "генеральным директором" захваченной Запорожской АЭС.

Украинские санкции против России

Как сообщал УНИАН, 28 января этого года Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО о введении санкций против юридических и физических лиц, которых Россия использует, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат. Речь идет о 185 компаниях и лицах. Их активы в Украине блокируются, а их имущество будет использовано для нашей обороны.

А неделей ранее Зеленский ввел в действия решение Совета нацбезопасности о применении санкций против 22 россиян, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику Кремля. Кроме того, он ввел санкции против 198 граждан России, Украины и Беларуси.

А уже 5 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против атомной отрасли России. Он отметил, что Россия - это единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов.

В частности, введены санкции против 200 российских компаний, которые пытаются "забрать" у Украины Запорожскую АЭС. Речь идет о российской корпорации "Росатом" и 199 компаний, входящих в ее структуру.

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