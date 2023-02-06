Речь идет о компаниях российской государственной корпорации "Росатом", которые причастны к "отчуждению" Запорожской атомной электростанции в пользу страны-агрессора.

По инициативе Службы безопасности введены санкции против 200 российских компаний, которые пытаются "забрать" у Украины Запорожскую АЭС.

"Президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу СБУ и ввел в действие решение СНБО Украины о введении экономических санкций в отношении российской корпорации "Росатом" и 199 компаний, входящих в структуру этой корпорации. Ограничительные меры будут действовать в течение следующих 50 лет и касаться всех финансово-экономических операций данных учреждений", - сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как свидетельствуют материалы украинской спецслужбы, компании российской ГК "Росатом" причастны к "отчуждению" Запорожской атомной электростанции в пользу страны-агрессора.

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В частности, у СБУ есть доказательства, свидетельствующие, что сотрудники ГК "Росатом" и сопутствующих компаний корпорации:

взяли на себя контроль над технологическими и управленческими процессами на ЗАЭС;

способствуют подключению атомной электростанции к российской энергетической системе;

пытаются легализовать работу ЗАЭС на Россию за счет создания фейковых российских компаний (АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" и ФГУП "Запорожская АЭС") включенных в структуру ГК "Росатом".

Санкции против атомщиков из РФ

Российские оккупационные группировки осуществили силовой захват Запорожской АЭС в марте 2022 года. 5 октября на сайте Кремля был опубликован указ президента РФ Владимира Путин о "присвоении" Запорожской АЭС.

5 февраля был обнародован указ президента Украины Владимира Зеленского о введение в действие решения СНБО о введении санкций. Сообщилось, что под санкции попадают, в частности, государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АО "Атомный энергопромышленный комплекс", АО "Росатом автоматизированные системы управления".

В 2022 году президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении генерального директора российской ГК "Росатом" Алексея Лихачева.

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