По словам президента, активы этих компаний и лиц в Украине блокируются, а их имущество будет использовано для нашей обороны.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны относительно введения санкций против юридических и физических лиц, которых Россия использует, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат.

"Сегодня я подписал указ о введении в действие решения СНБО относительно санкций против юридических и физических лиц, которых использует государство-агрессор, чтобы перевозить по железной дороге военную технику и солдат", – сообщил он в своем вечернем видеообращении.

По его словам, речь идет о 185 компаниях и лицах. Их активы в Украине блокируются, а имущество будет использовано для нашей обороны.

Видео дня

"Мы будем работать над тем, чтобы аналогичное блокирование было применено и другими странами", - сказал Зеленский.

Санкции против РФ - последние новости

Как известно, еще в первые недели после начала полномасштабной войны в Украине Россия обогнала Иран и Северную Корею по количеству наложенных на нее санкций, став мировым лидером.

США, ЕС и другие страны-партнеры Украины продолжают применять новые ограничения в отношении российских граждан и бизнеса, продлевать срок действия ранее введенных ограничений. В частности, накануне Совет Европейского Союза принял решение продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России, еще на шесть месяцев - до 31 июля.

В то же время отдельные страны, как Венгрия, не только против введения санкций, но и саботируют совместные действия, имеющие целью оказывать давление на агрессора. К примеру, на днях премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна наложит вето на любые санкции Европейского Союза против РФ, касающихся ядерной энергетики.

Украина также продолжает расширять санкции против страны-оккупанта. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский ввел в действия решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций против 22 россиян, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику Кремля.

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