Под санкции также попали предприятия военно-промышленного комплекса РФ, должностные лица нацбанков России и Беларуси.

Кабинет министров одобрил новый пакет ограничительных мер против 99 физических и 178 юридических лиц из Российской Федерации и Беларуси, в том числе против дочерей президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сегодня правительство на заседании одобрило новый пакет ограничительных мер, который касается 99 физических и 178 юридических лиц.

Речь идет о предприятиях военно-промышленного комплекса РФ, должностных лицах нацбанков России и Беларуси. Попали под ограничения и другие российские и беларуские компании и граждане этих стран – те, что способствовали агрессии РФ против Украины и с помощью которых Россия пыталась обходить введенные против нее санкции.

Видео дня

"К примеру, предусмотрено применение санкций к группе компаний "Серния" и связанных лиц – именно они использовались РФ для обхода санкционных ограничений и поставок продукции микроэлектроники для нужд военно-промышленного комплекса. К российским производителям микроэлектроники и программного обеспечения и компаний, причастных к хакерским атакам", - говорится в сообщении.

Также применяются санкции к группе компаний "Царьград", распространяющих пророссийскую пропаганду, и компаний, занимавшихся майнингом в интересах промышленного сектора страны-агрессора.

При этом, список одиозных персон, попавших под жесткие ограничения, возглавили дочери президента РФ Владимира Путина.

"Санкции против них всех применили также и США. Поэтому отныне ограничения к государству-агрессору и его сторонникам будут применяться синхронно странами-партнерами и Украиной", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил предложения по применению персональных санкций против руководителя Русской Православной церкви патриарха Кирилла и еще семи ее представителей.

Вас также могут заинтересовать новости: