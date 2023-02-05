Обнародован указ президента Украины о введении санкций, в частности, против "Росатома".

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно санкций против атомной отрасли России.

"Сегодня есть еще один санкционный шаг нашего государства против государства-террориста. Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России. Это не последнее решение относительно этой их отрасли. Смысл наших шагов также в том, чтобы поддержать усилия наших дипломатов по расширению глобальных санкций на эту часть российской машины агрессии", - подчеркнул он в вечернем обращении к украинцам.

Президент Украины отметил, что Россия-это единственное государство в мире, которое позволяет своим военным обстреливать атомные станции и использовать АЭС как прикрытие для обстрелов. Он отметил, что российские ракеты неоднократно пролетали над ядерными объектами Украины.

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"Также государство-террорист использует атомную отрасль как один из элементов внешней экспансии для давления на другие государства, для создания соответствующих угроз суверенитету других государств. Все это достаточные причины, чтобы и атомная отрасль России была под глобальными санкциями. И мы работаем над этим с нашими партнерами", - подчеркнул Зеленский.

Сегодня, 5 февраля, на сайте главы государства обнародовано указ президента Украины №57/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 февраля 2023 года "О применении и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Под санкции подпадают, в частности, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", акционерное общество "Атомный энергопромышленный комплекс", акционерное общество "Русатом автоматизированные системы управления".

Последние санкции СНБО против России

23 января президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против российских религиозных деятелей. Кроме того, он ввел санкции против 198 граждан России, Украины и Беларуси.

28 января Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны относительно введение санкций против юридических и физических лиц, которых Россия использует для ранспортирования военной техники и солдат.

3 февраля президент Украины сообщил об очередных санкциях Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении тех, кто работает на российскую агрессию.

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