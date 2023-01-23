Соответствующий указ президент подписал сегодня.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действия решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против 22 россиян, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику Кремля.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении. В частности, по его словам, сегодня он подписал ряд указов. Один из них касался решения СНБО относительно "духовной независимости, которую Украина усиливает и будет усиливать".

"Введены санкции против 22 человек – граждан России, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику", - сказал Зеленский.

Видео дня

Позже на сайте президента Украины появился соответствующий указ №26/2023. В частности, на 30 лет введены санкции против руководителя отдела внешних церковных связей Русской православной церкви Григория Алфеева (митрополит Волоколамский Иларион), заместителя руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ Николая Балашова (протоиерей), Павла Волочкова (архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский РПЦ Питирим), протоиерея РПЦ Артемия Владимирова, митрофорного протоиерея РПЦ Андрея Ткачева, русского православного богослова Алексея Осипова.

Соответствующие санкции включают в частности блокирование активов. Также аналогичные ограничения сроком на 5 лет наложены еще на 16 российских "духовных" деятелей.

Санкции против россиян

Напомним, что недавно Владимир Зеленский ввел санкции против 198 граждан Российской Федерации, Украины и Беларуси.

Ранее был введен в действие новый пакет санкций СНБО против священнослужителей УПЦ МП.

Летом Великобритания ввела санкции против главы русской православной церкви патриарха Кирилла, который активно поддерживает войну в Украине.

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