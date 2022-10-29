Президент объяснил, почему сейчас украинские власти не готовы просто так разговаривать с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что уже сложно сказать, кто такой президент Российской Федерации Владимир Путин.

Об этом Зеленский заявил во время общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

В частности, у Зеленского спросили, что именно он имел в виду, когда говорил о готовности к переговорам, но не с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Знаете, мне в целом уже сложно сказать, кто такой президент Путин или что это? То есть, вопрос, что Путин - это сегодня такой круг людей, это военно-политическое руководство под таким брендом "Путин", которое идет агрессивными шагами по уничтожению (украинской) нации. Поэтому мы не готовы просто так говорить сегодня с Путиным. Мы не готовы говорить в целом с таким режимом и с таким подходом неуважения суверенитета, неуважения свободы наших граждан, нашего выбора, неуважения к нашей территориальной целостности, а неуважение проявляются очень понятно и просто", - отметил Зеленский.

Он уточнил, что российские оккупанты находятся на территории Украины и убивают украинцев на украинской земле.

Зеленский подчеркнул, что сначала российские захватчики должны уйти из украинских земель в международно признанных границах.

"Первым должен быть шаг - выйти из наших земель и территорий. И также зависит, каким образом ты выходишь. Ты ждешь, пока мы тебя выжмем - это один шаг. После этого разговаривать и один упор в разговоре - поэтому это один формат диалога, если это потом будет возможно. А другая попытка - ты сам вышел. Это более мягкий подход или переход от войны к дипломатии. Здесь больше зависит от военно-политического руководства России. Что они выбирают? При чем они это выбирают не для нас. Они для нас уже выбрали, к сожалению, уничтожение. Но мы не даем это сделать. Они уже выбирают формат этого диалога для своего общества. Сколько лет после этой войны оно будет изолировано от мира, цивилизованно - 10, 20 или 100 лет", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что когда у руководства России все руки в крови, то ему никто не хочет подавать руки.

Переговоры Украины с Россией

Как сообщал УНИАН, 11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с президентом России Владимиром Путиным, который "не имеет будущего", не может быть диалога. Он отметил, что Путин говорит ультиматумами, а его отношением к миру является террор.

21 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не теряет надежд организовать встречу президентов Украины и России для завершения войны, и подчеркнул, что продолжит прилагать для этого. Он уже не раз предлагал стать посредником в украинско-российских переговорах с целью завершения войны.

22 октября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией. По его словам, когда Россия вернет территории в международно признанных границах от 1991 года, тогда Украина скажет, в каком формате и с кем готова говорить.

26 октября Зеленский подчеркнул, что Россия должна начать уважать территориальную целостность, суверенитет и границы Украины для налаживания диалога в будущем.

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