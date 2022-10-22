По словам президента, когда Россия вернет территории в международно признанных границах от 1991 года, тогда Украина скажет, в каком формате и с кем готова говорить.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях готов вести переговоры с Россией.

Об этом Зеленский заявил в интервью канадским каналам CTV и CBC.

Он напомнил, что после проведения Россией "референдумов" на оккупированных территориях Украина заявила об окончательном прекращении переговоров с действующим президентом.

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"Референдумы стали точкой в этой истории. Они могут вернуть нам обратно нашу территорию, если они хотят переговоров. Они должны выйти с нашей территории и оставить нам нашу землю в международно признанных границах от 1991 года. И тогда мы скажем, в каком формате и с кем мы готовы говорить. Это справедливо. Чтобы говорить, надо отмотать до того момента, когда наши государства говорили. А это было до войны - до 2014 года", - сказал президент.

По мнению Зеленского, с той точки можно попытаться решить вопрос дипломатическим путем.

Переговоры с Россией - что известно

Украина отказалась вести дипломатические беседы с агрессором, пока у власти находится Владимир Путин. Такое решение приняли на заседании СНБО, а 4 октября президент Владимир Зеленский ввел его в действие.

По словам руководителя ОПУ Андрея Ермака, ракетный террор Украины 10 октября — это попытка склонить нашу страну к переговорам.

Позже Зеленский рассказал, что за восемь дней Россия разрушила 30% электростанций в стране. После такого военного преступления для возможности переговоров с режимом Путина "не осталось места".

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