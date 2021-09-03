Глава государства напомнил о рисках российской паспортизации на украинских территориях в Крыму и на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за двойное гражданство, но считает, что подход к каждой стране должен быть отдельным. Об этом он сказал во время встречи со студентами, преподавателями и представителями экспертной среды Стэндфордского университета

Полная версия выступления президента опубликована телеканалом "Дом" на Youtube.

"Да, я выступаю за двойное гражданство. Этот вопрос рассматривается среди парламентариев Украины. Но здесь очень важно, действительно ли это актуально именно сегодня", - заявил президент.

Он напомнил, что Россия осуществляет паспортизацию населения до оккупации Крыма, и после нее, а также на оккупированном Донбассе.

"Паспортизация была долгой на протяжении 20 лет, более 20 лет российскими паспортами граждан Украины на территории Крыма. Сейчас происходят параллельные вещи на территории временно оккупированного Донбасса. Около 600 тысяч российских паспортов роздано на наших украинских территориях, которые сейчас оккупированы", - заявил президент.

Читайте такжеНа Банковой потроллили Порошенко за его "наставления" Зеленскому (видео)Глава государства отметил, что украинские законодатели могут очень быстро проголосовать за двойное гражданство, и в том числе ради украинцев, которые имеют украинские корни, но живут как диаспора в других странах.

"Вопрос очень сложный именно из-за того, что есть паспортизация и некоторые граждане, которые имеют другие гражданства, могут через этот закон получить украинское. А мы должны очень серьезно сегодня защищать наши границы. То есть, это актуальный вопрос, но из-за этих сложностей нам надо выстроить такое законодательство относительно двойного гражданства, - оно не может быть универсальное... Подход к каждой общине и подход к каждой отдельно стране", - подчеркнул Зеленский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленского спросили о сроках визита Байдена в Украину, на что он дал размытый ответ.

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Автор: Виталий Саенко