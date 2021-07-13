Президент заявил, что он "в целом доволен" встречей с канцлером Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время четырехчасовых переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель удалось достичь общего понимания о необходимости решения вопросов безопасности, связанных как с Донбассом, так и с проектом газопровода "Северный поток-2".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время участия во всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" в Киеве.

Зеленский отметил, что он "в целом доволен" встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Она действительно была длинной - более 4 часов. Она состояла из двух частей. Часть первая – тет-а-тет, на которой мы обсуждали некоторые важные вопросы, проговорили адженду (повестка дня – УНИАН) нашей встречи. А потом уже на второй части после общения с прессой развернуто общались о важных вещах", - сообщил глава Украинского государства.

Президент добавил, что он рад, что "нам удалось после встречи иметь общее понимание, что я приехал с решением вопросов безопасности, начиная с Донбасса и заканчивая вопросом "Северного потока-2" - все это является частью сохранения безопасности в Европе. Для нас, прежде всего, это безопасность в Украине".

"У нас есть разные взгляды относительно "Северного потока-2", но тем не менее я считаю, что мы привели много аргументов", - заметил он.

Зеленский добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель проведет встречу с президентом США Джо Байденом, на которой будет обсуждаться, "что принесет Европе "Северный поток-2" и что он принесет отдельно Украине, и как гарантировать энергетическую безопасность для граждан Украины и чтобы мы не теряли от этого "потока", если он достроится и введется в эксплуатацию".

Также, по словам президента, во время его визита в Германию "много говорили о законе об олигархах".

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Северный поток-2: что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансируют проект европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

Газопровод "Северный поток-2" построен уже на 95%. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода приостанавливалось из-за введенных США санкции против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его собственными силами.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинские дипломаты делают все возможное, чтобы остановить запуск "Северного потока-2". По его словам, препятствовать этому проекту сложно, поскольку на территории Европы есть мощные игроки, которые заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Зеленский убежден, что после запуска "Северного потока-2" Россия приложит все усилия, чтобы не продлевать действующий контракт на транзит газа через Украину.

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Автор: Константин Гончаров