Владимир Зеленский подчеркнул, что Путин проиграл войну не только Украине, но и всему миру.

Президент Владимир Зеленский убежден, что президент России Владимир Путин уже проиграл войну против Украины.

Такое мнение он высказал в интервью немецкому порталу Bild.

"Есть еще государства в мире, которые не поняли, что Путин уже проиграл эту войну. Исторически он проиграл. И не Украине. Сейчас он проиграл уже своему государству, он проиграл всему миру. Он проиграл демократии. То есть в целом война его проиграна", - сказал президент. Видео дня

Глава государства добавил, что с первого дня, когда Путин дал старт вторжению российских войск на территорию Украины, он "проиграл эту войну".

"Ему никто ничего не простит... Детям этих военных, внукам этих военных - им никто ничего не простит. Им придется изменить этот курс. Им придется не просто извиняться. Кто-то будет сидеть, кто-то будет бежать, кого-то где-то найдут, а кому-то придется извиняться. И не на ровных ногах", - отметил глава государства.

Война в Украине: последние новости

Несколько недель назад российской армии в результате молниеносного удара ВСУ пришлось бежать из Харьковской области.

В ответ на военное поражение Кремль сделал перестановки в структуре командования, а Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране численностью до 300 тысяч человек.

Это, по мнению западных экспертов, является неопровержимым доказательством сложного положения РФ на поле боя. У России нет достаточных ресурсов, чтобы принять и обучить такое количество новобранцев.

Более того, аналитики сомневаются, что пополнение резервами разбитых подразделений помешает контрнаступлению ВСУ в ближайшее время.

Также в Пентагоне обратили внимание, что Россия, учитывая ее постоянные проблемы с линиями снабжения, коммуникациями и моральным духом, не способна быстро перебросить новые резервы на поле боя.

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