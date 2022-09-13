Однако российские силы по-прежнему "массово присутствуют в Украине".

В Министерстве обороны Соединных Штатов Америки зафиксировали, как "некоторые российске силы" перешли из Харьковской области на территорию России.

Об этом на брифинге заявил генерал Пэт Райдер, пишет CNN.

"Мы видели, как ряд российских войск, особенно на северо-востоке, в Харьковской области, пересекли границу обратно в Россию, когда они отступили из-за украинского контрнаступления", - сообщил он журналистам.

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В то же время Райдер отметил, что российские силы по-прежнему "массово присутствуют в Украине".

По его словам, Соединенные Штаты не были удивлены тем, что украинские силы перешли в контрнаступление. Однако, судя по сообщениям, которые Пентагон видел "об ответных действиях российских войск", возможно, именно россияне были удивлены таким толчком.

Как известно, на юге и в Харьковской области продолжаются контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что с начала сентября украинские бойцы освободили около 2 тысяч квадратных километров оккупированных территорий.

По данным британской разведки, в Харьковской области армия Украины разгромила самую престижную армию России, которую готовили для защиты Москвы и войны с НАТО.

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