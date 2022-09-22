Частичная мобилизация, вероятно, не повлияет на поле боя в ближайшие несколько месяцев.

Российский президент Владимир Путин сам дает приказы генералам, которые находятся на поле боя в Украине, что намекает на неэффективную структуру командования внутри России.

Об этом в комментарии CNN сообщили два источника, проинформированные с данными американской и западной разведок.

Есть также серьезные расхождения между российскими военачальниками, которые пытаются договориться о том, как сосредоточить свои усилия для укрепления оборонительных рубежей.

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Несмотря на заявления России о переброске резервов на северо-восток, Москва все же выбрала юг, где тоже продолжается украинское наступление.

В военном руководстве РФ уже произошли перестановки в ответ на провал под Харьковом, но, по словам источников издания, структура командования стала еще более беспорядочной, чем была раньше.

Даже если России удастся конследовать силы, она будет ограничена в возможностях что-то серьезно противопоставить контрнаступлению ВСУ.

По мнению эксперта аналитического центра CNA Майкла Кофмана, Россия, учитывая ее постоянные проблемы с линиями снабжения, коммуникациями и моральным духом, не способна быстро перебросить новые резервы на поле боя в рамках объявленной Путиным мобилизации.

"Частичная мобилизация, вероятно, не повлияет на поле боя в ближайшие несколько месяцев, но может увеличить способность России выдержать эту войну, хоть и не изменит ее исход", - сказал он.

Неудачи России в планировании, коммуникациях и логистике еще больше ухудшились после отступления из Харьковской области.

Мобилизация в России

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России - в первую очередь специалистов с боевым опытом численностью до 300 тысяч человек.

Более того, СМИ обращают внимание, что неопубликованный для общественности указ российского президента может позволить руководству РФ мобилизовать до 1 миллиона человек.

В то же время западные эксперты сомневаются в способности Вооруженных сил России принять, обучить и обеспечить хотя бы изначально заявленное количество новобранцев.

Аналитики считают, что мобилизация в России демонстрирует сложное положение оккупантов на поле боя, ведь совпала с военным поражением ВС РФ под Харьковом, а также не помешает контрнаступления ВСУ в ближайшей перспективе.

В то же время экспертная среда склоняется к мнению, что первыми мобилизуют мужчин на оккупированных территориях Украины, как это было накануне 24 февраля с ОРДЛО.

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