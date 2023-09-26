На представление первых отчетов партий можно ожидать до пяти месяцев.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, касающийся отчетности партий за средства, которые выделятся им на деятельность из бюджета Украины.

Евроинтеграционный Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, усовершенствования механизмов государственного финансирования и государственного контроля за деятельностью политических партий" (регистрационный номер 9419-1) принят парламентом 23 августа 2023 года.

Им возобновляется отчетность политических партий о расходах.

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В течение 90 дней со дня вступления закона в силу эти партии должны подать в НАПК отчеты. Партии, не имеющие государственного финансирования такие отчеты должны подать в течение 120 дней.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил в Telegram, что для проверки НАПК отводится 60 дней, еще на 60 дней откладывается вступление в действие соответствующих положений. "То есть на представление первых отчетов можно ожидать до пяти месяцев", - добавляет он.

Возобновление отчетности партий-детали

Как известно, Верховная Рада Украины проголосовала за Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, усовершенствования механизмов государственного финансирования и государственного контроля за деятельностью политических партий" 23 августа. Его принятие поддержало 309 народных депутатов Украины.

Отчетность партий была остановлена в 2020 году из-за COVID-19, а позже из-за введения в Украине военного положения из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Как сообщает Движение "Честно" 90% от общего бюджета государственного финансирования распределяется между парламентскими партиями пропорционально их результату на последних парламентских выборах. Поэтому на то, кто и сколько денег из бюджета получает, основное влияние оказывают именно избиратели. Еще 10% от общего фонда распределяют между партиями, которые придерживались гендерной квоты (не более двух третьих представителей одного пола в парламенте).

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