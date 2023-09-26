Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, касающийся отчетности партий за средства, которые выделятся им на деятельность из бюджета Украины.
Евроинтеграционный Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, усовершенствования механизмов государственного финансирования и государственного контроля за деятельностью политических партий" (регистрационный номер 9419-1) принят парламентом 23 августа 2023 года.
Им возобновляется отчетность политических партий о расходах.
В течение 90 дней со дня вступления закона в силу эти партии должны подать в НАПК отчеты. Партии, не имеющие государственного финансирования такие отчеты должны подать в течение 120 дней.
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил в Telegram, что для проверки НАПК отводится 60 дней, еще на 60 дней откладывается вступление в действие соответствующих положений. "То есть на представление первых отчетов можно ожидать до пяти месяцев", - добавляет он.
Возобновление отчетности партий-детали
Как известно, Верховная Рада Украины проголосовала за Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, усовершенствования механизмов государственного финансирования и государственного контроля за деятельностью политических партий" 23 августа. Его принятие поддержало 309 народных депутатов Украины.
Отчетность партий была остановлена в 2020 году из-за COVID-19, а позже из-за введения в Украине военного положения из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
Как сообщает Движение "Честно" 90% от общего бюджета государственного финансирования распределяется между парламентскими партиями пропорционально их результату на последних парламентских выборах. Поэтому на то, кто и сколько денег из бюджета получает, основное влияние оказывают именно избиратели. Еще 10% от общего фонда распределяют между партиями, которые придерживались гендерной квоты (не более двух третьих представителей одного пола в парламенте).