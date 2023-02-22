Кроме президента еще и послы "Большой семерки" выразили поддержку этой петиции.

Председатель Партии "Слуга народа" Давид Арахамия подал в Верховную раду законопроект, который восстанавливает функционирование электронных деклараций чиновников. Как заявил Арахамия в своем Telegram-канале его поддержал и Владимир Зеленский. Также это подтверждает и сайт ОП.

"Хочу поблагодарить Президента за поддержку моего законопроекта №8071, который возобновляет представление и проверки электронных деклараций.

Законопроект уже включен в повестку дня девятой сессии Верховной Рады. Создана рабочая группа, чтобы как можно быстрее обеспечить его принятие", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.

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Кроме президента Украины в поддержку законопроекта №8071 выступили еще и послы G7.

Арахамия отметил, что такой шаг важен в текущих условиях, ведь даже во время войны чиновники должны оставаться честными.

"Наша страна ведет тяжелую войну за свое будущее в цивилизованном мире. Поэтому даже во время жестоких боев и ракетных атак чиновники и депутаты должны соответствовать принципам честности и прозрачности", - добавил глава СН.

Напомним, что на время введения военного положения, который введен с началом полномасштабного вторжения России, украинские чиновники временно получили возможность не соблюдать обязанности декларирования доходов.

Активная общественность выступила против такого решении властей. В частности бывший политик, а теперь военный, Алексей Гриценко создал петицию к президенту Украины, которая была поддержана 25-ю тысячами подписей. Зеленский отреагировал на обращение, заявив, что такой законопроект уже существует в Верховной раде. Также гарант поблагодарил Гриценко "за активную гражданскую позицию и неравнодушие".

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