Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия продолжает призывать всех депутатов от запрещенных партий сложить полномочия.

До 24 февраля в Верховной Раде станет на троих народных депутатов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" меньше.

"К годовщине полномасштабного вторжения ожидаем минимум минус три депутатских мандата от ОПЗЖ. Призываю всех депутатов от запрещенных партий прислушаться к моему призыву и сложить полномочия", - написал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.

Также он призвал граждан не вестись на популистские призывы некоторых политиков, которые в угоду пророссийским силам подстрекают к неконституционным, волюнтаристским решениям.

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"Ведь уже имеем первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной Рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата. Это свидетельствует о том, что фанаты Путина будут искать любые зацепки для обжалования решений власти. Для того, чтобы у них такого шанса не было, очищение парламента будет проходить исключительно конституционным способом", - добавил Арахамия.

Прекращение деятельности ОПЗЖ в Украине

Как сообщал УНИАН, 6 февраля избран в парламент от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" народный депутат Игорь Абрамович написал заявление о сложении полномочий.

15 февраля в Верховную Раду Украины поступили заявления о сложение полномочий народных депутатов от Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода, которые были избраны в парламент от ныне запрещенной партии "оппозиционная платформа – за жизнь".

22 февраля в парламент поступило заявление Олега Волошина, избранного в парламент от ныне запрещенной партии "ОПЗЖ" и подозреваемого в государственной измене, о сложении депутатских полномочий.

Справка УНИАН. 13 января Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия подозреваемых в государственной измене Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Указом президента Украины этих четырех членов запрещенной партии "ОПЗЖ" лишен украинского гражданства.

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