Зеленский напомнил словацким журналистам об аннексии Крыма Россией.

Президент Владимир Зеленский высказался об отношениях Украины с Россией.

Свою оценку международным отношениям он дал в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, цитирует пресс-служба ОП.

Читайте такжеЕвроинтеграция Украины: посол рассказал о ближайших планах ЕС

Он отметил, что за последние семь лет с Москвой сложились «сложные отношения», подчеркнув начало и продолжение войны на Донбассе. Зеленский вспомнил и об аннексии Россией Крыма.

"В то же время исторически раньше у нас было немало экономических и человеческих контактов, которые пришлось болезненно обрывать", – отметил он.

Зеленский отметил, что сейчас на войне погибло более 14 тысяч человек.

"Говорить о нормализации – это накладывать штампы на сложные процессы. В этом случае процесс переговоров по достижению мира", – ответил президент на замечание журналистов, что кое-кто заявлял о якобы поддержке Зеленским "нормализации отношений с РФ".

Другие новости, которые могут вас заинтересовать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская