Президент Владимир Зеленский высказался об отношениях Украины с Россией.
Свою оценку международным отношениям он дал в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny, цитирует пресс-служба ОП.
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Он отметил, что за последние семь лет с Москвой сложились «сложные отношения», подчеркнув начало и продолжение войны на Донбассе. Зеленский вспомнил и об аннексии Россией Крыма.
"В то же время исторически раньше у нас было немало экономических и человеческих контактов, которые пришлось болезненно обрывать", – отметил он.
Зеленский отметил, что сейчас на войне погибло более 14 тысяч человек.
"Говорить о нормализации – это накладывать штампы на сложные процессы. В этом случае процесс переговоров по достижению мира", – ответил президент на замечание журналистов, что кое-кто заявлял о якобы поддержке Зеленским "нормализации отношений с РФ".
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