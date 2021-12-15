Встреча состоялась в Брюсселе на полях шестого саммита Восточного партнерства.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили перспективы вступления Украины в ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский и Мишель скоординировали позиции для участия в двухдневном саммите Восточного партнерства.

Читайте такжеЗеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите Восточного партнерства (видео)Отмечается, что стороны обсудили перспективу членства Украины в Евросоюзе и солидаризацию сил для недопущения новой эскалации возле украинских границ. Украинский лидер выразил надежду, что на заседании Европейского парламента, которое состоится 16 декабря, лидеры стран-участниц пришлют однозначный сигнал России о недопустимости агрессии.

Во время визита в Брюссель Зеленский проведет несколько важных встреч. Предполагается, что президент поднимет вопрос урегулирования военного кризиса на Донбассе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем.

15 декабря Зеленский запланировал встречу с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом. Темы переговоров пока не сообщают. После переговоров Столтенберга и Зеленского будет брифинг.

Как сообщал УНИАН, лидеры 27 стран-членов ЕС, которые соберутся на встречу в четверг, включат в своих выводов обещание ввести пакет жестких санкций против Кремля в случае нападения РФ на Украину.

15 декабря президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявила о готовности усилить и ввести новые санкции против РФ в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Этому предшествовало заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, что в Евросоюзе пока воздержатся от введения новых санкций против России.

Источники Bloomberg в дипломатических кругах констатировали определенное расхождение в подходах к военному давлению России. Так, Италия, Франция, Германия и Испания выступают за продолжение усилий по урегулированию эскалации в российско-украинском приграничье дипломатическим путем. Другие члены ЕС настаивают на публичной поддержке ограничений против Кремля.

По данным Reuters, Евросоюз, США и Великобритания обсуждают новые ограничения против Кремля. Впрочем, пока никаких решений не принято.

Дискуссии были сосредоточены на потенциальном постепенном усилении любых санкций, начиная от возможных запретов на поездки и замораживания активов российских политиков до запрета финансовых и банковских связей с Россией.

Дополнительно рассматриваются санкции против газопровода "Северный поток-2", чтобы не допустить его ввода в эксплуатацию, а также в отношении российских государственных оборонных и энергетических компаний, или отмены контрактов на поставку природного газа.

7 декабря президент США Джо Байден, обсуждая ситуацию вокруг перемещения российских войск в сторону Украины, предупредил Путина"о решительных экономических и других мерах" если Кремль прибегнет к новой агрессии.

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Автор: Марта Гичко