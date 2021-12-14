Соединенные Штаты Америки не подталкивают Украину идти на уступки Российской Федерации.
Об этом помощница государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила в Киеве.
Видеозапись заявления размещена Посольством США в Украине в микроблоге Twitter.
"Позвольте мне повторить то, что мы сказали руководству Украины: мнение о том, что мы будем подталкивать Украину к уступкам в переговорах и диалоге с Россией, является чистой дезинформацией. И к ней следует относиться как к таковой. Правда заключается в том, что мы объединились с Украиной, с нашими союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в наших усилиях решить конфликт дипломатическим путем и достичь деэскалации опасной ситуации, но такие усилия не являются уступкой", – подчеркнула Донфрид.
Читайте такжеКоличество российских солдат у границы не представляет угрозы Украине - Данилов"Одна страна не может принуждать другую страну изменить свою границу, одна страна не может приказывать другой стране изменить свою политику, и страны не могут повелевать другим странам, с кем они могут сотрудничать. При этом, мы заявили России четко и прямо, публично и приватно: если она не встанет на путь диалога, если она совершит повторные акты агрессии против Украины, мы будем принимать меры, которые мы сознательно не принимали в 2014 году, и которые будут иметь серьезные последствия для нее", – заявила Донфрид.
Она отметила, что сделает акцент на этих посланиях во время своего визита в Москву.
Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов допускает компромисс с Российской Федерацией, но не за счет интересов Украины.
А в Белом доме ранее возразили, что якобы давят на Украину, чтобы Киев уступил часть земель оккупированного Донбасса пророссийским наемникам.
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