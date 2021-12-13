Санкции против России могут усилить в случае ее полномасштабного вторжения в Украину.

Европейский Союз обсуждает со США и Великобританией возможный новый пакет экономических санкций против России, если она попытается вторгнуться в Украину.

Впрочем, пока никаких решений не принято, пишет Reuters со ссылкой на вице-президента Европейской комиссии Жозепа Борреля.

"Мы находимся в режиме сдерживания. В любом случае мы пошлем четкий сигнал, что любая агрессия против Украины будет дорого стоить России... Мы вместе со США и Великобританией изучаем, какие (санкции) могут быть, когда и как, согласовываем", - сказал Боррель журналистам по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

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По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, ответ со стороны западных стран на российскую агрессию в отношении Украины должен быть беспрецедентным.

"Мы убеждены, что Россия на самом деле готовится к масштабной войне против Украины. Это беспрецедентное событие, пожалуй, со времен Второй мировой войны... Если это беспрецедентное нападение... это значит, что ответ должен быть беспрецедентным со стороны западных стран", - сказал Ландсбергис.

Дипломаты ЕС сообщили Reuters, что дискуссии были сосредоточены на потенциальном постепенном усилении каких-либо санкций, начиная от возможных запретов на поездки и замораживание активов российских политиков и до запрета финансовых и банковских связей с Россией.

Дополнительно рассматриваются санкции против газопровода "Северный поток-2", чтобы не допустить его ввода в эксплуатацию, а также в отношении российских государственных оборонных и энергетических компаний, или отмены контрактов на поставку природного газа.

Европейские дипломаты заявили, что такие шаги, вероятно, будут рассмотрены лишь в том случае, если Россия пойдет на полномасштабное вторжение в Украину.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря с помощью закрытого канала видеосвязи состоялись переговоры президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

После переговоров советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан не смог сказать, окончательно ли Путин решил напасть на Украину. В то же время советник по нацбезопасности предположил, что Путин может отказаться от планов вторжения в Украину в обмен на запуск "Северного потока-2".

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Возможная эскалация на границе: что известно

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Александр Топчий