ЕС будет согласовывать любой пакет санкций с США и Британией.

Лидеры 27 стран-членов ЕС, которые соберутся на встречу в четверг, включат в свои выводы обещание ввести пакет жестких санкций против Кремля в случае нападения РФ на Украину.

Соответствующий документ есть в распоряжении Associated Press, цитирует ABC News.

В проекте говорится, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия и серьезную цену в ответ".

ЕС будет согласовывать любой пакет санкций с США и Британией.

Читайте такжеЗеленский ожидает от лидеров ЕС четкого сигнала для РФ о недопустимости новой эскалации15 декабря президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности усилить и ввести новые санкции против РФ в случае дальнейшей агрессии против Украины.

Этому предшествовало заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Борреля, что в Евросоюзе пока воздержатся от введения новых санкций против России.

Источники Bloomberg в дипломатических кругах констатировали определенное расхождение в подходах к реакции на военное давление России. Так, Италия, Франция, Германия и Испания выступают за продолжение усилий по урегулированию эскалации в российско-украинском приграничье дипломатическим путем. Другие члены ЕС настаивают на публичной поддержке ограничений против Кремля.

По данным Reuters, Евросоюз, США и Великобритания обсуждают новые ограничения против Кремля. Впрочем, пока никаких решений не принято.

Дискуссии были сосредоточены на потенциальном постепенном усилении любых санкций, начиная от возможных запретов на поездки и замораживания активов российских политиков до запрета финансовых и банковских связей с Россией.

Дополнительно рассматриваются санкции против газопровода "Северный поток-2", чтобы не допустить его ввода в эксплуатацию, а также в отношении российских государственных оборонных и энергетических компаний, или отмены контрактов на поставку природного газа.

7 декабря президент США Джо Байден, обсуждая ситуацию вокруг перемещения российских войск в сторону Украины, предупредил Путина "о решительных экономических и других мерах", если Кремль прибегнет к новой агрессии.

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Автор: Яна Ставская