Президент Украины проинформировал президента Европейского Совета о ситуации на восточных границах Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от лидеров Европейского Союза, которые 16 декабря примут участие в заседании Европейского Совета, четкого сигнала для Российской Федерации о недопустимости новой военной эскалации против Украины.

Об этом глава государства сообщил в микроблоге Twitter.

"Скоординировал с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем позиции перед 6-м саммитом Восточного партнерства. Наша цель - полноправное членство Украины в ЕС. Проинформировал о ситуации на восточных границах. Ожидаем четких сигналов по результатам заседания Европейского Совета 16 декабря о недопустимости эскалации", - заявил Зеленский.

Как сообщается на сайте главы государства, Зеленский отметил важность определения стратегических целей Восточного партнерства, в частности относительно отношений между Европейским Союзом и государствами "Ассоциированного трио".

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Президент акцентировал внимание на том, что стратегической целью Украины в отношениях с Евросоюзом является обретение полноправного членства, а значит, "наше государство ожидает признания своей европейской перспективы со стороны ЕС".

Как сказано на сайте Европейского Совета, 16 декабря лидеры всех 27 стран-членов ЕС в Брюсселе обсудят наращивание военных сил России на границе с Украиной. Планируется, что встреча начнется в 11:00 (по киевскому времени).

Шарль Мишель в своем письме-приглашении главам государств и правительств стран-членов ЕС принять участие в заседании Евросовета подчеркнул, что "любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену в ответ".

Как сообщал УНИАН, по данным журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка, ожидается, что лидеры ЕС продлят еще на полгода действие экономических санкций против Российской Федерации

Возможна новая эскалация на границе: что известно

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Читайте такжеВ НАТО ожидают, что все офицеры ВСУ выучат английский до 2024 годаВпоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Авторы: Виталий Саенко, Антонина Доломанжи