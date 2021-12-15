Зато они сосредоточены на переговорах с Москвой.

Ведущие страны Европейского союза сознательно затягивают наработку санкций против России на случай ее вторжение в Украину. Зато они сосредоточены на переговорах с Москвой.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных дипломатов и официальных лиц ЕС.

Читайте такжеГотовы к новым санкциям: в ЕС предупредили Россию о больших потерях в случае дальнейшей агрессии против УкраиныИсточники на условиях анонимности заявили, что Германия, Франция, Италия и Испания сопротивляются попыткам быстро разработать санкционный механизм против России в случае вторжения в Украину. Их не останавливает даже то, что Кремль не демонстрирует никаких признаков того, что откажется от наращивания войск вдоль украинских границ.

В то же время эти страны хотят сосредоточиться на переговорах с Москвой, прежде чем анонсировать экономические санкции.

Напомним, весной 2014 года Россия незаконно аннексировала украинский Крым и начала расшатывать ситуацию на части Донецкой и Луганской областей. На Донбассе РФ поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". На часть востока Украины также ворвались российские войска.

Власти РФ не признают, что решились на вторжение в Украину и называют войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом".

Страны Запада отреагировали на агрессивные шаги России – наказали страну санкциями. Ограничительные меры против РФ не раз продолжали и расширяли.

В конце октября текущего года американское издание The Washington Post узнало, что Россия увеличила численность своих войск у украинской границы.

Затем руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что РФ перебросила к границе украинского государства более 90 тысяч военных и готовится к вторжению в начале следующего года.

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Автор: Марта Гичко