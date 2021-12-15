Это поможет украинским военным участвовать во всех активностях альянса.

В НАТО надеются, что к 2024 году все украинские офицеры "смогут говорить на английском и участвовать во всех активностях без проблем".

Об этом заявил представитель НАТО в Украине - советник по профессиональному военному образованию подполковник Стасис Палдунас, передает Укринформ.

Читайте такжеПредставители НАТО посетили командный пункт ООС на Донбассе (фото)"Программа очень амбициозная, и я надеюсь, до 2024 года... все офицеры будут в состоянии говорить на английском языке и участвовать во всех активностях без проблем. Я также хочу обратить внимание, что учебные и тренировочные предметы в вузах будут на английском языке. В 2024 году 50% учебных курсов будут на английском языке", - сказал Палдунас.

Кроме того, он отметил, что пока не все учебные заведения имеют достаточную тренировочную базу и материалы для проведения тренировок в соответствии со стандартами НАТО.

Напомним, 1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Столтенберг подчеркивал, что Россия не имеет права вето и сферы влияния, чтобы контролировать решение Украины о желании присоединиться к Альянсу.

В свою очередь Зеленский заявлял, что движение к членству в Организации Североатлантического договора - это выбор украинского народа, но не России решать, будет ли Украина членом НАТО.

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Автор: Марта Гичко