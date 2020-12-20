Глава государства подчеркнул, что судьям КСУ не удастся «разрушить антикоррупционную структуру» в стране.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине в следующем году начнется воплощение «глобальной» судебной реформы.

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Об этом он сказал в интервью изданию The New York Times, которое обнародовано на сайте главы государства.

«Мы запустили Высший антикоррупционный суд, и уже есть приговоры - он работает больше года», - отметил он.

«Я считаю, что это важно, поскольку больное место в Украине - это суды, и сейчас есть Высший антикоррупционный суд, сейчас мы «воюем» с некоторыми судьями Конституционного Суда, которые хотят разрушить антикоррупционную структуру в Украине. У них ничего не получится. Мы все это переформатируем», - добавил глава государства.

«И следующий большой шаг - это глобальная судебная реформа в Украине, которую мы начнем воплощать со следующего года, так как уже подготовлено много законов, подготовлены этапы внедрения этих реформ», - добавил Зеленский.

Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

25 ноября президент Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию, вызванную решением КСУ.

Венецианская комиссия раскритиковала данное решение Конституционного суда и посоветовала сохранить систему электронного декларирования чиновниками своих активов. Венецианская комиссия подготовила для Верховной Рады шесть предложений для решения кризиса, в частности, предлагала предусмотреть гарантии защиты судей от возможных злоупотреблений со стороны НАПК.

Также Венецианская комиссия подготовила 10 рекомендаций для внесения изменений в закон о Конституционном суде Украины. Среди прочего, предлагалось создать орган по отбору судей с участием международных экспертов и представителей гражданского общества.

15 декабря Верховная Рада приняла закон о возобновлении полномочий НАПК (№4470). Он направлен на подпись президенту.

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Автор: Светлана Закелова