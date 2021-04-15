Тема Донбасса стала приоритетной на сегодняшнем заседании СНБО, заявил президент.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что Совет национальной безопасности и обороны в секретном режиме рассмотрел ситуацию на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в видеообращении по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны. Обращение транслировалось украинскими телеканалами.

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Президент сказал, что первый вопрос повестки дня заседания СНБО рассматривался секретно и касался ситуации на Донбассе. Он добавил, что это был самый главный и самый приоритетный вопрос заседания СНБО.

"Детали я не могу рассказать. Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая. Есть действительно вопросы. Мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова - это самое главное. Мы понимаем, что в средствах массовой информации распространяется много различной информации, поэтому я хотел бы, чтобы украинские граждане доверяли только официальным заявлениям нашего Генерального штаба или Офиса президента Украины", - сказал Зеленский.

Обострение на границе РФ и Украины: что происходит

В начале марта Россия сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times написала, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Виталий Саенко