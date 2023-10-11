Однако, партнеры, в частности США, уверяют, что продолжат помогать Украине в борьбе с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас существуют риски уменьшения западной помощи Украине. Однако он верит партнерам, которые уверяют, что этого не будет. Об этом глава государства рассказал во время совместного брифинга при участии премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо.

"Боюсь ли я, что упадет поддержка? Есть такие риски ... но партнеры знают приоритеты Украины, работают над этим. Мы обсуждали вопрос относительно очень напряженной ситуации в Израиле и ее влияния. Конечно партнеры заверяют, что Украина все равно будет получать помощь и никто не будет бросать Украину. Мы верим нашим партнерам", - сказал он.

Глава государства добавил, что увеличение количества вызовов, конечно, заставит партнеров расфокусировать свое внимание, что является абсолютно понятным, по его мнению. Следовательно, Зеленский считает, что ситуация сейчас опасная.

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"Все боятся. В частности того, что будут другие трагедии в мире. Ведь объем военной помощи, которую могут предложить парнеры, устойчив... я думаю, что Россия также рассчитывает на это, на распределение помощи. И не только Россия", - считает Зеленский.

В то же время, он уточнил, что партнеры, в частности в США, заверили, что поддержка Украины пока не будет уменьшена.

Вопрос западных поставок Украине

Как сообщал УНИАН, ранее глава Пентагона Ллойд Остин заверил Зеленского в непрерывной поставке оружия ВСУ. Министр обороны США подчеркнул, что его страна имеет необходимые ресурсы и возможности и останется сфокусированной на поддержке Украины.

Также мы рассказывали, что в Белом доме пообещали оказывать помощь всем союзникам - и Украине, и Израилю, и партнерам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответствующее заявление сделал советник Байдена по нацональной безопасности Джейк Салливан.

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