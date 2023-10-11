Президент объяснил, от чего зависит перспектива вступления Украины в НАТО.

Сейчас сложно прогнозировать, что Украина получит приглашение в НАТО на предстоящем саммите Альянса, но Киев приближается к этому и работает в этом направлении. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге при участии премьер-министра Бельгии Александра Де Кроо.

"У нас (со Столтенбергом, - УНИАН) был предметный разговор... мы все работаем, чтобы Украина была в альянсе", - отметил президент.

Однако, Зеленский напомнил, что вопрос о членстве Украины в Альянсе зависит не только от желания Киева и генсека НАТО. Его должны согласовать все члены Альянса.

Видео дня

"Поэтому будем давить. Сейчас сложно сказать, какой результат будет на следующем саммите НАТО. В любом случае мы приближаемся к Альянсу и мы это видим по соответствующим сигналам. Сегодня один из них был", - сказал Зеленский, имея в виду заявление Столтенберга.

Евроатлантическая перспектива Украины

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны-члены Организации Североатлантического договора соглашаются, что Украина станет членом Альянса в будущем. Он также уверен, что НАТО будет на стороне Украины столько, сколько потребуется.

Ранее на своем июльском саммите в Вильнюсе страны-члены альянса пришли к соглашению и решили устранить для Украины требование реализации Плана действий по членству в НАТО. Таким образом путь Украины к вступлению в Альянс сократился.

На встрече со Столтенбергом в Киеве 28 сентября Зеленский подчеркнул, что Украина и НАТО уже де-факто союзники, а членство - это лишь вопрос времени. Президент рассказал, что Украина и Альянс работают над адаптированной программой, которая будет определять практические шаги для достижения нашей страной соответствия принципам и стандартам НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: