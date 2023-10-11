Министр обороны США подчеркнул, что у его страны есть необходимые ресурсы и возможности и она останется сфокусированной на поддержке Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин заверил президента Украины Владимира Зеленского в устойчивой и непрерывной поставке оружия для Украины.

Как сообщает сайт президента Украины, во время рабочего визита в Бельгию глава государства Зеленский провел встречу с министром обороны США Остином и новым председателем Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.

В частности, Остин заверил в продолжении устойчивой и непрерывной поставки всего необходимого вооружения для Украины. Он подчеркнул, что США имеют необходимые для этого ресурсы и возможности и остаются сфокусированными на поддержке Украины.

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В то же время, Зеленский поблагодарил Остина за непоколебимость оборонной и политической поддержки Украины со стороны США.

Также министр обороны США проинформировал президента о прогрессе в предоставлении Украине дополнительных систем ПВО.

Зеленский отметил важность усиления украинской противовоздушной обороны именно накануне зимнего периода.

"Зима - это большое испытание. Нам действительно нужна помощь партнеров для защиты критически важной инфраструктуры. ПВО - это не только военный вопрос. От этого зависит нормальность жизни, как будет работать экономика, как будут платиться налоги, которые идут на обеспечение потребностей армии, наша защита от российской агрессии. Также от этого зависит, сколько людей вернется в Украину из-за границы", – отметил глава государства.

Президент поблагодарил США за новый пакет военной помощи и проинформировал о насущных потребностях украинской армии. В частности, он сделал акцент на важности поставок фронтовой ПВО, систем РЭБ и артиллерийских снарядов.

Помощь США Украине

Остин сегодня сообщил, что США выделяют $200 млн на новый пакет помощи безопасности для Украины. В частности, в этот пакет войдут снаряды AIM-9 для новой системы противовоздушной обороны, которую США вскоре отправят в Украину, а также дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковое вооружение и снаряжение для противодействия российским дронам.

30 сентября обе палаты Конгресса приняли резолюцию о временном финансировании правительства, в которой не включена помощь Украине.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что паниковать из-за этого не стоит, поскольку вскоре будет принят полноценный бюджет.

Американский президент Джо Байден заявил, что им нельзя допустить остановку поддержки Украины, а глава Пентагона Ллойд Остин призвал увеличить финансирование.