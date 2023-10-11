Вашингтон уверяет, что имеет достаточно ресурсов для одновременной поддержки всех союзников.

США способны одновременно оказывать военную помощь и Украине, и Израилю, поэтому события последних дней не грозят Киеву потерей поддержки со стороны Вашингтона. Об этом сообщил во время брифинга советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, мощностей США хватит не только на поддержку Украины и Израиля, но и на помощь союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. "И часть нашей работы - обеспечить работу на всех этих театрах одновременно", - сказал Салливан.

Советник американского президента подчеркнул, что текущие расходы на помощь Украине не идут ни в какое сравнение с теми расходами, к которым США будут вынуждены прибегнуть, если Украина потерпит поражение.

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"Если агрессия потенциально продолжится по всей Европе, то гораздо выгоднее предпринять действия сейчас, а не платить огромную цену позже, которая, в конце концов, может потребовать фактического развертывания американских войск", – заявил Салливан.

Помощь США Израилю

Как писал УНИАН, Вашингтон осудил нападение ХАМАС на Израиль и пообещал оказать своему союзнику всю необходимую поддержку. 8 октября стало известно, что дополнительная помощь уже в пути. При этом в США заверили, что помощь Израилю будет предоставляться не за счет помощи Украине, а за счет других ресурсов.

Кроме того, США отправили авианосец USS Gerald R. Ford и крейсер класса Ticonderoga USS Normandy вместе с несколькими эсминцами в восточное Средиземноморье. Єто сделали, чтобы предостеречь третьи страны от вмешательства в палестино-израильский конфликт.

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