Зеленский отметил необходимость немедленного освобождения украинцев, задержанных в Беларуси

Президент Украины также обратился к согражданам с просьбой воздержаться от поездок в Беларусь пока ситуация в этой стране не стабилизируется.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость немедленного освобождения всех украинских граждан, которые недавно были задержаны в Беларуси.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства. «Мы контактируем с МИД, и вчера они связались с белорусской стороной... Согласно сегодняшней статистике, там задержаны трое украинских граждан. Сейчас ведутся переговоры. Мы настоятельно хотим, чтобы вернули наших граждан в Украину», - отметил Зеленский.

По его словам, необходим диалог, «чтобы не было смертей и пострадавших».

Президент также обратился к согражданам с просьбой воздержаться от поездок в Беларусь, пока ситуация в этой стране не стабилизируется.

Протесты в Беларуси: что происходит

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

По предварительным результатам ЦИКа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали около 80% избирателей.

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 6000 участников акций в разных городах страны.

Задержание украинцев в Беларуси: что известно

МИД Украины 12 августа заявил, что в Беларуси были задержаны 9 украинцев, но благодаря работе украинских дипломатов их отпустили.

12 августа в Беларуси задержали трех украинцев - волонтеров благотворительного фонда "Восток SOS” Константина Реуцкого и Евгения Васильева, а также гражданки Оксаны Алешиной.

Волонтеров обвиняют в организации массовых беспорядков, им грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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Перевод:: Леся Лещенко