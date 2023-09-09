Несмотря на то, что эта тема сейчас много обсуждается, в этом году в Украине выборы проводиться не будут. Да и вообще идея организации избирательного процесса в условиях военного положения имеет больше противников, чем сторонников. Но стоит помнить, что и после окончания войны проведение выборов будет проблематичным – мы столкнемся с рядом серьезных вызовов и препятствий. Разрушенные помещения и каналы связи, миллионы беженцев и внутренне перемещенных лиц, бюджетный дефицит, попытки российских информатак... Это – далеко не полный перечень.

Все это должно стать поводом для полного пересмотра философии выборов и методов их проведения. Действующее избирательное законодательство слишком перегружено детализацией процедур, но при этом не учитывает современное состояние развития общества и цифровых технологий. Целые блоки закона о выборах просто переносились из каждого предыдущего закона в новый, при этом, усложнялись их элементы. Но многие положения в современном мире выглядят морально и физически устаревшими, ненужными. Похожую проблему имеют и западные электоральные системы. Институт проведения выборов является консервативным, и в западных демократиях ученые и практики также часто являются консерваторами, которые предпочитают поддерживать работающую модель, чтобы не дразнить избирателей рисками инноваций.

В Украине общество критически относится к выборам и их результатам в целом, а победителей привыкло обвинять в коррупции и непрофессионализме, перекладывая вину за все глобальные и личностные проблемы на власть. Эволюция избирательных процедур в Украине шла путем усиления взаимного контроля политических партий, что привело к чрезмерной бюрократизации в ущерб состязательности идей и личностей. Война может стать толчком для пересмотра многих процессов организации и проведения выборов.

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Действующее избирательное законодательство слишком перегружено детализацией процедур

Главными задачами волеизъявления должны стать обеспечение конкуренции политических программ и предоставление возможности избирателям сделать свободный осознанный выбор. В первых постсоветских выборах кандидаты и избиратели рассматривались как беспомощные существа, которым государство должно было обеспечить возможность для комкомуникации. Отсюда появились нормы об организации встреч с избирателями в трудовых коллективах, публикации информации о кандидатах в государственных/коммунальных СМИ, печати плакатов с биографиями кандидатов и оклейки этими плакатами стен коридора перед избирательным участком. Может, настало время признать, что эти обои уже никто не читает, а кандидаты коммуницируют с избирателями через соцсети?

Задачей организаторов выборов должна остаться, собственно, подготовка к голосованию и обеспечение его проведения. Вопрос агитационной кампании – это ответственность субъектов избирательного процесса и СМИ. Государство должно разработать только регулятивные рамки для агитационной кампании. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания – правила работы аудиовизуальных СМИ. А в отношении соцсетей, блогеров, незарегистрированных онлайн-изданий может помочь только самоорганизация и формирование этических деклараций. СБУ должна разработать критерии оценки деятельности кандидатов и партий насчет угроз национальной безопасности или продвижения нарративов государства-агрессора. А споры насчет компромата и оскорблений решает суд.

Государство должно разработать только регулятивные рамки для агитационной кампании

Наружную рекламу вообще пора ограничить. Расходование средств на ценные носители будет выглядеть слишком странно в условиях нехватки средств на социальные статьи. В некоторых европейских странах есть ограничения по размеру наружной рекламы: например, до одного квадратного метра. Вообще, глобальная задача для рекламной рамки – стимулировать кандидатов коммуницировать о содержании своих предложений, а не конкурировать в креативе насчет цвета логотипа и эмоции месседжа.

Триста партий в реестре Минюста и пятьдесят партий в избирательном бюллетене – это не политический плюрализм, это обман населения и технология работы с несовершенным законодательством. Из года в год в состав избирательных комиссий включают одних и тех же людей, представляющих разные партии. "Диванные партии" проводят аукционы квот и развивают политическую коррупцию. Почему мы снова хотим выделить квоты в комиссиях для партии, которая существует в виде печати и свидетельства?

Сбор подписей на бумажных подписных листах был отменен на одном из этапов избирательной реформы как полная профанация демонстрации поддержки кандидатов. Сейчас подавляющее большинство граждан Украины использует электронные цифровые подписи, хотя бы как BankID. А если условием регистрации партии на парламентских выборах поставить сбор 200 тысяч электронных подписей избирателей, с учетом регионального представительства? Возможно, тогда в бюллетене у нас будет не более десяти партий, и каждая уже на этапе сбора подписей сформирует свое электоральное ядро? И именно эти партии будут подавать кандидатов в избирательные комиссии, из перечня подписантов.

Наружную рекламу вообще пора ограничить

Написанная кривым почерком автобиография кандидата, а также заявление о баллотировании – это, пожалуй, также технологии прошлого века. И в принципе весь пакет документов на кандидатов может подаваться онлайн, с использованием цифровой подписи.

Государственный реестр избирателей не обновляется с начала полномасштабной войны. Технические возможности для уточнения своих данных онлайн существуют, и накануне выборов подавляющую часть работы по обновлению реестра нужно перевести в онлайн, но возможность для личного обращения в органы ведения реестра нужно оставить.

Собственно, процесс голосования в день выборов пока остается офлайн, прежде всего, из-за недоверия к "черному ящику" и комплексу "транзитного сервера". Даже для избирателей за рубежом вводить онлайн-голосование можно только в случае достижения консенсуса с обществом. Хотя без электронного или почтового голосования миллионы избирателей просто потеряют право голоса. Например, на участках в диппредставительствах в 2019 году проголосовали 50 тысяч избирателей. Это и есть реальная пропускная способность. На турецких выборах высокая явка за рубежом обеспечивается тем, что процесс голосования длится две недели, а также открытием дополнительных участков в пограничных пунктах и аэропортах.

Государственный реестр избирателей не обновляется с начала полномасштабной войны

А вот передачу данных с участка в ЦИК можно цифрировать, чтобы ночью кавалькада машин с членами комиссий и наблюдателями не везла бумаги с мокрыми печатями в ОИК, и не спала в длинной очереди на сдачу документации. Персональные цифровые подписи членов комиссии покажут и время отправки, и время приема, и любые уточнения и исправления.

Вообще, все процессы должны быть ориентированы на решение тех вызовов и проблем, которые мы прогнозируем для ближайших выборов. Пора пересмотреть устаревшие, чрезмерные процедуры, по возможности их упростить и цифрировать. Западные эксперты с удовольствием включатся в такой эксперимент. Ведь, в случае успеха, его элементы могут быть применены и в других странах.

Игорь Попов, президент аналитического центра "Политика", эксперт "Украинского института будущего"