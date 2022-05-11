Там отметили, что в настоящее время ни одно государство не выступает против членства Украины в ЕС.

Процедура вступления Украины в Евросоюз предусматривает определенные этапы, поэтому назвать определенную дату сложно.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире всеукраинского телемарафона.

По его словам, Украина уже передала две части анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС. В настоящее время Еврокомиссия рассматривает украинские ответы.

"Есть процедура вступления любой страны в Европейский Союз... Правительство сделало свою работу достойно. Президент Украины передал вторую весомую часть... Сейчас мяч на стороне Европейской комиссии — им нужно время", — сказал Жовква.

По его словам, украинская сторона назывет сроки к концу мая и просит Еврокомиссию "работать быстро", как это делает Украина.

"Далее – статус кандидата во время заседания Европейского совета, который мы ожидаем в июне. А потом будем говорить, потому что дальше начнутся переговоры. И сейчас сказать, в какой день, месяц или год это произойдет – не сможет никто, потому что мы еще даже не начали переговоры", – отметил он.

Жовква сказал, что в настоящее время ни одно государство не выступает против членства Украины в ЕС, даже наоборот – поддерживают стремление нашего государства.

"Здесь абсолютно положительная тенденция, поэтому будем в дальнейшем усиливать ее", — подытожил Жовква.

Как сообщал УНИАН, Германия поддерживает предоставление полноправного членства Украины в Евросоюзе в будущем, после получения Украиной статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Также вчера стало известно, что Венгрия поддержит Украину во время рассмотрения вопроса ее членства в ЕС.

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