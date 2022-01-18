Консультации президентов Украины и Польши пройдут в четверг и пятницу в Висле.

В польском городе Висла 20-21 января пройдут консультации президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

Об этом сообщил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумоч, пишет PAP.

Предметом переговоров глав государств станет ситуация с безопасностью в регионе и угрозы со стороны России.

Отмечается, что предыдущая встреча президентов Дуды и Зеленского состоялась 20 декабря 2021 года в украинском городе Гута в формате Люблинского треугольника - с участием президента Литвы Гитанаса Науседы.

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Возможное вторжение РФ в Украину

31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В ноябре Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.

По сообщению Financial Times, западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ.

В Брюсселе 12 января заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали Россию вывести войска из Украины, в том числе из Крыма. Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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