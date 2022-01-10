Госсекретарь Энтони Блинкен отмечает, что РФ пытается втянуть США в дискуссию о НАТО вместо того, чтобы говорить об агрессии против Украины.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что США будет трудно достичь прогресса в переговорах, если РФ продолжит эскалацию военного наращивания.

Об этом говорится в заявлении Блинкена, которое обнародовало Посольство США в Украине в Twitter сразу после завершения встречи по диалогу по стратегической стабильности между представителями США и России.

"Частью российской стратегии является выдвижение списка абсолютно невыполнимых требований, а затем утверждать, что другая сторона не хочет работать совместно, и использовать это как своего рода оправдание агрессивных действий", - отметил Блинкен.

В частности, по его словам, россияне "хотят втянуть нас в дискуссию о НАТО, а не сосредоточиться на текущем вопросе, который заключается в их агрессии против Украины".

Читайте такжеВ Канаде не исключают возможность отправки оружия в Украину"Будет очень трудно достичь реального прогресса, если Россия продолжит эскалацию военного наращивания и свою зажигательную риторику. Мы четко дали понять России, с чем она столкнется, если она продолжит идти по этому пути – с серьезными последствиями", - подчеркнул госсекретарь США.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время брифинга после переговоров снова заявил, что Россия не намерена нападать на Украину.

"(В ходе переговоров, - ред.) были выдвинуты претензии в отношении российских войск вдоль границы с Украиной, высказаны определенные угрозы, как минимум предупреждения в наш адрес. Мы объяснили коллегам, что никаких планов намерений напасть на Украину у нас нет и быть не может. Все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляется в пределах нашей национальной территории", - сообщил дипломат.

Переговоры США и РФ по "гарантиям безопасности" - что известно

31 октября 2021 года в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

22 декабря секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у границ Украины на расстоянии 200 километров находятся 122 тысячи российских военных, а на расстоянии 400 километров - 143,5 тысячи.

Читайте такжеВ США назвали два пути решения ситуации вокруг Украины17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проекте соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Нато, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

Переговоры были направлены на поиск дипломатического пути с целью уменьшения напряжения, поскольку Россия угрожает военными действиями в Украине. Встреча длилась более семи часов.

12 января состоится заседание Совета НАТО-Россия в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

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