В случае получения неудовлетворительной информации во время встречи ОБСЕ, Кулеба инициирует проведение совместного заседания Постоянного совета и форума сотрудничества по безопасности.

Срочная встреча с Россией и остальными странами-участницами Венского документа по поводу сосредоточенных войск РФ возле Украины и на оккупированных территориях может состояться завтра, 15 февраля. Вчера ее инициировала украинская сторона.

Об этом на брифинге 14 февраля заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Не получив запрашиваемую информацию Дмитрий Кулеба вчера поручил направить официальные запросы о применении следующего элемента механизма Венского документа - проведение отдельной встречи ОБСЕ для обсуждения усиления и перемещения войск России. Такая встреча должна состояться в течение 48 часов, вероятно 15 февраля", - заявил Николенко.

По словам представителя украинского МИД, в случае получения неудовлетворительной информации во время встречи ОБСЕ, Кулеба инициирует проведение совместного заседания Постоянного совета и форума по сотрудничеству по безопасности.

"В пятницу, в случае получения неудовлетворительной информации во время встречи во вторник, Кулеба будет инициировать проведение в ОБСЕ совместного заседания Постоянного совета и форума сотрудничества по безопасности. Не только для обсуждения ситуации на границах Украины, но и для возможной выработки рекомендаций и дальнейших шагов в отношении России", - подчеркнул Николенко.

Что предшествовало

Накануне Украина обратилась к Российской Федерации с запросом предоставить детальные разъяснения относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории нашей страны и во временно оккупированном Крыму.

Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, которые принимают в ней участие, уточнил Кулеба.

Угроза полномасштабного наступления России

11 февраля Джо Байден в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что атака россиян на Украину может произойти "в ближайшие дни". Американский президент предупредил главу Кремля Владимира Путина о "скором ответе" на наступление.

В связи с высоким риском боевых действий ряд стран призвали своих дипломатов покинуть Украину.

Советник президента США Джейк Салливан в тот же день предположил, что вторжение России может начаться с ракетных ударов и посоветовал американцам вслед за Байденом вылететь из Украины в течение ближайших 48 часов.

Россия назвала озвученные прогнозы США "нагнетанием ситуации" и "откровенной дезинформацией".

По данным Минобороны, Россия сосредоточила возле Украины более 100 тысяч военных. Запад опасается, что эти войска РФ попытается привлечь к полномасштабному наступлению на Украину уже зимой.

США совместно с ЕС и Британией разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Кремля, в частности путем введения экономических санкций. Впрочем, по последним данным прессы, отключения страны от SWIFT не говорится.

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