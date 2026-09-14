'В зарубежной командировке': генпрокурор Кравченко выехал за границу

Он отмечает, что хочет проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, который сегодня объявил о подозрении в адрес директора НАБУ, уже не находится в Украине. Он выехал за границу.

Кравченко в Telegram написал, что сейчас находится за границей в командировке.

"Сейчас нахожусь в зарубежной командировке, в рамках которой запланирован ряд встреч, в ходе которых намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаки концентрации неконтролируемого ими влияния и риски, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины", – отмечает он.

Видео дня

Отставка Кравченко – что этому предшествовало

Как сообщал УНИАН, в начале сентября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовали записи разговоров в рамках операции "Карфаген", в ходе которой правоохранители разоблачили преступную организацию, созданную одним из руководителей структурных подразделений Офиса генерального прокурора.

По данным НАБУ, группировка была сформирована в середине 2025 года. В нее, по версии правоохранителей, вошли действующие сотрудники прокуратуры и лица, приближенные к должностному лицу. Основным направлением деятельности было получение взяток за невмешательство в работу мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев.

Не исключалось, что генпрокурор Руслан Кравченко мог быть причастен к этой схеме.

7 сентября Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что подал заявление об отставке с должности. Тогда он писал, что это политическое решение, поскольку он не хочет, чтобы должность Генерального прокурора использовали в качестве инструмента политического противостояния.

Сегодня, 14 сентября, генеральный прокурор Руслан Кравченко, подавший в отставку после скандала вокруг дела "Карфаген", заявил в видеообращении, что подписал подозрения в адрес руководителя НАБУ и лица, близкому к руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Он отметил, что подписал подозрение в адрес директора НАБУ Семена Кривоноса, которого подозревает в подделке официальных документов и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также в фиктивном усыновлении с целью создание фиктивных оснований для уклонения от ответственности в суде.

По его словам, второе подозрение касается лица, близкого к руководителю САП, в связи с оказанием влияния на судей ВАКС, предложением им неправомерной выгоды, а также содействием в уклонении от мобилизации.

Он считает, что именно это уголовное производство и стало триггером и истинной причиной ночного штурма Офиса генпрокурора. При этом он добавил, что до принятия этих решений его "политически сдерживал президент, сдерживали и сами антикоррупционеры, предлагая гарантии неприкосновенности в обмен на отказ от выдвижения подозрения".

Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на это обращение и призвал Верховную Раду как можно скорее принять решение об отставке Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

Зеленский написал, что у этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. "Именно это я ему и сказал. Украина видела все причины. Если он считает это политическим давлением, пусть так и называет", – подчеркнул он.

Зеленский рекомендовал парламенту проголосовать за увольнение Кравченко безотлагательно.

Вас также могут заинтересовать новости: