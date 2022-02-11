В своем запросе к России Украина хочет получить разъяснения относительно военной деятельности недалеко от нашей границы и в Крыму.

Украина обратилась к России с запросом предоставить детальные разъяснения относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории нашей страны и во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, в соответствии с разделом III Венского документа, и обратились к Российской Федерации с просьбой предоставить детальные разъяснения относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму. Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, которые принимают в ней участие. У России есть 48 часов на ответ", - подчеркнул министр.

Кулеба пояснил, что в случае отсутствия, или предоставления недостаточной, или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и остальным государствам-участницам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой Россия должна будет предоставить разъяснения.

"Мы продолжим и в дальнейшем использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины", - добавил глава МИД.

Вероятность вторжения РФ в Украину

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению Западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

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