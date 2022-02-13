Россия так и не предоставила данных по своим войскам в течение ранее отведенных ей 48 часов.

Украина созывает срочную встречу с Россией и остальными странами-участницами Венского документа по поводу сосредоточенных войск РФ возле Украины и на оккупированных территориях.

Об этом в Twitter заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что Россия так и не предоставила данных по своим войскам в течение ранее отведенных ей в рамках Венского документа 48 часов.

"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму", - написал Кулеба.

Он добавил, что если "Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников".

Что предшествовало

Накануне Украина обратилась к России с запросом предоставить детальные разъяснения относительно военной деятельности в районах, прилегающих к территории нашей страны и во временно оккупированном Крыму.

Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; также типы вооружений и военной техники, которые принимают в ней участие, уточнил Кулеба.

Угроза полномасштабного вторжения РФ

11 февраля Джо Байден в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что атака россиян на Украину может произойти "в ближайшие дни". Американский президент предупредил главу Кремля Владимира Путина о "быстром ответе" в случае наступления.

В связи с высоким риском боевых действий ряд стран призвали своих дипломатов покинуть Украину.

Советник президента США Джейк Салливан в тот же день предположил, что вторжение России может начаться с ракетных ударов, и посоветовал американцам вслед за Байденом вылететь из Украины в течение ближайших 48 часов.

Россия назвала озвученные прогнозы США "нагнетанием ситуации" и "откровенной дезинформацией".

По данным Минобороны, Россия сосредоточила у Украины более 100 тысяч военных. Запад опасается, что эти войска РФ попытается привлечь к полномасштабному наступлению на Украину уже зимой.

США совместно с ЕС и Британией разрабатывают инструменты сдерживания аппетитов Кремля, в том числе путем введения экономических санкций. Впрочем, по последним данным прессы, об отключении страны от SWIFT речь не идет.

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