Никаких подозрений Кривоносу не поступало: в НАБУ сделали заявление о выступлении Кравченко

Заявления генерального прокурора носят публичный, а не процессуальный характер.

Директору Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семену Кривоносу официально не предъявлено никаких подозрений.

Об этом НАБУ заявило в Telegram-канале. Там добавили, что совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) расценивают заявление генпрокурора Руслана Кравченко как "продолжение системной атаки на независимые антикоррупционные органы".

"Эта атака началась не сегодня. Её активная фаза стартовала ещё прошлым летом, когда одной из главных целей была попытка подчинить НАБУ и САП Офису генерального прокурора", – говорится в сообщении.

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Отмечается также, что НАБУ и САП "не участвуют в политической борьбе" и действуют "исключительно в рамках закона и готовы защищать независимость антикоррупционной системы".

"На данный момент директору НАБУ Семену Кривоносу официально не вручено ни одного подозрения. Также НАБУ не изымало никаких уголовных дел, о которых говорится в заявлениях генерального прокурора", – подчеркнули в Бюро.

В НАБУ добавили, что все утверждения о якобы изъятии Бюро таких дел "не соответствуют действительности".

"Поэтому заявления генерального прокурора, недавно подавшего в отставку, на данный момент носят публичный, а не процессуальный характер", – отмечается в сообщении.

В Бюро также добавили, что НАБУ и САП "никогда не предлагали и не требовали никакой "неприкосновенности" для кого-либо – ни для своих сотрудников, ни для других лиц".

Дело "Карфаген" и Кравченко

Как сообщал УНИАН, в начале сентября НАБУ и САП обнародовали записи разговоров по делу "Карфаген", в рамках которого правоохранители разоблачили преступную организацию, созданную одним из руководителей структурных подразделений Офиса генпрокурора.

Сегодня, 14 сентября, Кравченко, подавший в отставку после скандала вокруг "Карфагена", заявил, что подписал подозрения в отношении руководителя НАБУ и лица, близкого к руководителю САП.

В то же время президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду как можно скорее принять решение об отставке Кравченко с должности генпрокурора.

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